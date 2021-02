RC Lens : Jean-Louis Leca a vraiment souffert du côté de Reims (1-1)

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Samedi, le RC Lens a ramené un point de son déplacement à Reims (1-1). Un point qui laisse des regrets du côté des Sang et Or tant les visiteurs ont paru supérieurs à leurs hôtes du jour dans le jeu.

En conférence de presse, après la rencontre, Jean-Louis Leca est revenu sur la rencontre, rendant notamment hommage à son vis-à-vis : « En face, il y avait un super gardien, Rajkovic. A l'aller, on ne devait pas prendre de point, là, on en a perdu deux. Notre satisfaction, c'est de continuer à être ce que l'on est, c'est à dire à ne jamais lâcher, ne jamais abdiquer. Il y a des soirs où ça nous réussit, et d'autres où ça nous réussit moins bien. Là, c'est un vrai match référence pour nous ».

Néanmoins, Leca n'a pas passé une bonne soirée à Delaune... à cause du froid : « On vit ça très mal. Quand Chavalerin tire, j'ai pensé qu'il m'avait cassé la main. C'est dur pour un Sudiste comme moi. Je n'ai jamais eu aussi froid de ma vie... »