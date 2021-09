RC Lens : Jean-Louis Leca prépare déjà dans l'ombre son successeur

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

S'il demeure le gardien titulaire du RC Lens, Jean-Louis Leca (35 ans) a bien conscience que son temps est compté chez les Sang et Or. Dans un entretien à France Bleu Nord, le portier insulaire a notamment évoqué son successeur désigné Wuilker Farinez, un jeune portier qu'il apprécie.

Un changement de numéro 1 à prévoir cette saison à Lens ?

« Quand j’ai prolongé 2 ans, le club m’a clairement dit qu’il cherchait mon successeur et qu’il voulait que je l’accompagne. A un moment donné je me mettrai naturellement derrière lui. La situation est très claire. Je suis heureux dans cette situation. Ça se fera peut-être dans un mois, dans 6 mois ou en fin de saison. D’ailleurs c’est peut-être moi qui dirait au coach un jour, c’est le moment je suis fatigué. Ou lui viendra me voir et me dira, Jean-Louis c’est maintenant », a expliqué l'ancien Bastiais.

Et Leca vit très bien la chose, lui qui a pris le Vénézuélien sous son aile à son arrivée des Millonarios l'an passé : « Wuilker et moi on est ensemble. Quand il a joué à Paris, si je ne suis pas dans le projet club, je reste à la maison car je suis blessé. On a beaucoup discuté ensemble. Sur toute la saison dernière on a par exemple travaillé sur des vidéos où on faisait des arrêts sur image pour que je lui donne les commandements en français ».