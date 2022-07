RC Lens : joli succès de prestige en amical face à un grand d'Italie

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Cinquième match de préparation pour le Racing Club de Lens et victoire de prestige au stade Bollært face à l'Inter Milan. Franck Haise, qui pouvait compter sur son milieu de terrain Seko Fofana, a vu ses troupes s'imposer sur le fil. En effet, à la 90e minute, et sur un corner de Jimmy Cabot, Loïs Openda, trouvait la faille. Le but est à voir ci-dessous. ⚽ #RCLInter

🔥 Lens ouvre le score contre l'Inter !!! pic.twitter.com/W9BJA52qxX — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 23, 2022

Pour résumer Le RC Lens retrouvait la chaude ambiance du stade Bollaert ce samedi pour un match amical de prestige face à la formation italienne de l'Inter Milan. Résultat, un succès des Sang et Or acquis en toute fin de rencontre. Intéressant.

