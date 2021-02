RC Lens : Jonathan Clauss fait encore parler de lui

Zapping But! Football Club RC Lens : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Sang et Or

Trois Nîmois, deux Lillois et notamment deux Montpelliérains figurent dans le onze type de la 2-e journée de L1 établi par France Football. Et Jonathan Clauss est présent lui aussi. Le piston droit du RC Lens a réalisé un bon match face à Dijon et il est donc récompensé.

Dans le 4-4-2 établi par FF, Clauss est accompagné, en défense, de trois joueurs qui ont fait trembler les filets ce week-end, à savoir Fonte (LOSC), Maripan (AS Monaco) et Meling (Nîmes).