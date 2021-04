RC Lens : Jonathan Clauss fait encore parler de lui

Zapping But! Football Club RC Lens : les enjeux de la rencontre face au FC Lorient

Le latéral droit français du RC Lens, Jonathan Clauss, arrivé libre cet été chez les Sang et Or en provenance de Bielefeld, est l'une des révélations de la saison 2020-2021 de Ligue 1.

Clauss élu joueur du mois de mars du RC Lens

Jonathan Clauss Credit Photo - Icon Sport

Auteur d'un but et de deux passes décisives lors du mois de mars, Jonathan Clauss, qui amène ses qualités techniques et de vitesse sur le couloir droit lensois, a été élu joueur du mois des Sang et Or. Aux votes, le natif de Strasbourg a devancé ses coéquipiers Seko Fofana et Yannick Cahuzac.

Vainqueur #JoueurDuMois🏅



Bravo à @Djoninho25, votre Joueur du Mois de Mars 👏



On vous donne rendez-vous sur la page Facebook @123PareBrise pour tenter de remporter son maillot dédicacé ! #RCLens pic.twitter.com/iyGHTWBmVp — Racing Club de Lens (@RCLens) April 10, 2021