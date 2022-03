RC Lens : Jonathan Clauss parmi les meilleurs d’Europe

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Jonathan Clauss est l’une des révélations de cette saison de Ligue 1. À 29 ans, le latéral droit lensois vient d’être appelé en Équipe de France pour la première fois de sa carrière. Ses performances avec son club se remarquent même au niveau européen.

En effet, Jonathan Clauss est le défenseur latéral le plus dangereux d’Europe, à égalité avec l’Anglais Trent Alexander-Arnold. Cette saison, les deux hommes sont impliqués sur 13 buts. Personne ne fait mieux dans les cinq grands championnats européens.

Jonathan Clauss à l'entraînement avec les Bleus 🇫🇷 pic.twitter.com/aXlVvyaZx8 — BeFoot (@_BeFoot) March 22, 2022

Pour résumer Jonathan Clauss est un élément indispensable à l’effectif du RC Lens cette saison. Un fait qui se retrouve dans ses statistiques. Cette saison, il est défenseur latéral le plus décisif dans les cinq grands championnats européens.

Adam Duarte

Rédacteur