RC Lens : Joseph Oughourlian dans la tempête avec un autre club

Bientôt 30.000 abonnés, une victoire 3-2 sur Brest pour entamer la saison, un entraîneur et un directeur sportif qui font du très bon boulot... Tout va bien pour Joseph Oughourlian au Racing Club de Lens ! Et c'est tant mieux car l'homme d'affaires rencontre de sérieuses difficultés avec un autre de ses clubs, qui lui valent une flopée de critiques !

Cela se passe du côté du Millonarios de Bogota, dont il actionnaire à 85,48% via sa société Amber Capital. En gros, les propriétaires ne veulent pas mettre d'argent dans le club mais ils ne souhaitent pas s'en séparer ! Ca n'empêche pas les Millonarios d'être en tête de leur championnat après six journées mais ça irrite beaucoup leurs supporters, qui ont lancé une campagne virale pour réclamer la tête des dirigeants !

Joseph Oughourlian et Gustavo Serpa NE VOULENT PAS INVESTIR dans Millonarios FC 🇨🇴 mais ils ne veulent pas non plus VENDRE.@SirOughourlian et @GSerpaOficial Ils ont kidnappé @MillosFCoficial. Investir ou Vendre.#MillonariosSeRespeta pic.twitter.com/wOPlrm4rdq