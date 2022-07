RC Lens : Kakuta juge la préparation des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le club doit-il recruter définitivement Kalimuendo ?

Auteur de quatre victoires et d'un match nul depuis le début de la préparation, le RC Lens réalise une bonne pré-saison. Après le succès face à Clermont (3-1), Gaël Kakuta a estimé que son équipe était en avance.

Podcast Men's Up Life

"On a gagné du temps et fait des progrès de fou"

"On se connaît et on se trouve assez facilement. On a gagné du temps et fait des progrès de fou dans la préparation. On en est tous conscients. On râle pas mal après les séances. C’est dur de maintenir la même concentration et la même intensité au quotidien. Mais cela explique que l’on soit en avance malgré l’arrivée et l’intégration de nouveaux joueurs", a confié le meneur de jeu lensois pour L'Equipe.

Il reste encore un match amical contre West Ham, le 30 juillet, après la victoire face à l'Inter Milan, ce samedi.

Pour résumer Auteur de trois victoires et d'un match nul depuis le début de la préparation, le RC Lens réalise une bonne pré-saison. Après le succès face à Clermont (3-1), Gaël Kakuta a jugé la préparation des siens, estimant que son équipe était en avance.

Fabien Chorlet

Rédacteur