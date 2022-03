RC Lens : Kalimuendo retire une satisfaction contre Brest, Danso fait une promesse

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Brest est venu refroidir le RC Lens samedi à Bollaert et le site Lensois.com a trouvé la trace de réactions de certains Sang et Or. Parmi eux, Arnaud Kalimuendo s'est tout de même dit « très heureux » d'avoir atteint le cap des 50 matches avec le RCL. « Un résultat frustrant mais très heureux d’avoir pu effectuer ma 50ème sous les couleurs», a posté l'attaquant. Kevin Danso, lui , a promis que les Sang et Or repartiraient de plus belle : « Résultat malheureux ! On méritait mieux ! Nous continuerons à avancer ».

Unfortunate result!😤 we deserved more! We will keep pushing 💪🏾💯 @rclens pic.twitter.com/YDMAtFpHMK — Kevin Danso (@KevinDanso98) March 5, 2022