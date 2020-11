RC Lens : Kalimuendo voit un point commun entre le Racing et le PSG

Zapping But! Football Club RC Lens : le debrief du match face à Reims

C'était sa première conférence de presse et Arnaud Kalimuendo s'en est tiré avec les honneurs. A 24h du match en retard contre le FC Nantes, le jeune attaquant de 18 ans a été interrogé sur ce qui rapproche le PSG, son club formateur avec lequel il est sous contrat, au RC Lens, à qui il a été prêté jusqu'à la fin de la saison. Sa réponse a été pleine de spontanéité : “Le professionnalisme. Dans les deux équipes, il y a des joueurs avec du talent et un bon parcours, comme Gaël Kakuta, qui est un exemple pour tous, ou d’autres joueurs comme Yannick Cahuzac ou Jean-Louis Leca. J’apprends beaucoup. Il n’y a pas d’énormes différences”.

“Lens, c'est parfait”

Kalimuendo a également évoqué son adaptation au promu sang et or : “Lens, c’est parfait, c’est un bon cadre pour s’épanouir. C’est un club familial où l’on reçoit énormément de conseil. Quand il y a eu les contacts, j’ai vu le groupe, avec de bonnes individualités. Collectivement, nous sommes forts aussi. Je n’ai pas fait attention au fait que le club jouait le maintien. Pour moi, l’important était d’avoir du temps de jeu. Et puis, le premier objectif est le maintien, mais si on est concentré, on peut faire de belles choses cette année”.

“Je me suis bien intégré. Quand je suis arrivé au club, ils sont tous venus me parler. Je connaissais déjà quelques joueurs comme Loïc Badé et Ismaël Boura, des jeunes qui ont facilité mon intégration. Sur le terrain, il y a une relation technique qui facilite l’intégration. Je peux être libéré pour l’équipe.”