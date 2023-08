RC Lens : l'appel au calme de Sotoca avant le Stade Rennais

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Une défaite au bon moment ? Au micro de Prime Video, l'attaquant Sang et Or est revenu sur la prestation de son équipe : « Maintenant, il va falloir rester calme, ne pas taper sur les uns et les autres. C'est le collectif qui a sombré mais c'est bien que ça arrive lors de la première journée. On pourra relever la tête la semaine prochaine lors de la réception de Rennes. Tout n'est pas à jeter aujourd'hui. ». Le RC Lens devra vite se remobiliser et ainsi proposer une meilleure prestation face à un concurrent direct. Brice Samba commence fort la saison 🤯🔥 pic.twitter.com/Ibg4qFlCet — La beauté du public lensois (@lbpubliclensois) August 14, 2023

Jean Fabre-Jevanoff

Rédacteur