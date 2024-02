RC Lens : l'entraîneur de Fribourg jubile après son coup tactique

Zapping But! Football Club RC Lens : quelle est la meilleure recrue estivale des Sang et Or ?

Le RC Lens s'est réveillé avec une sacrée gueule de bois, ce matin. Les Sang et Or sont éliminés de l'Europa League, alors qu'ils menaient 2-0 hier sur la pelouse de Fribourg. Mais les Allemands ont réduit l'écart à la 67e par Sallai, avant d'égaliser au bout des arrêts de jeu à la 92e et d'inscrire un troisième but pendant les prolongations (99e). Un crève-cœur pour les Artésiens et une vraie jubilation pour les Fribourgeois.

"Nous avons fait tourner le bal brutalement"

Mais ce renversement de situation ne doit rien au hasard. Il est plutôt la résultante d'une grosse prise de risque de l'entraîneur allemand, Christian Streich, qui a déclaré au coup de sifflet final : "Nous avons fait des changements à la mi-temps, puis nous avons fait tourner le bal brutalement". Ces changements qui ont fait la différence, c'est l'entrée de l'attaquant autrichien Michael Gregoritsch, auteur du troisième but, à la place d'un milieu et de l'ailier Noah Weisshaupt à la place d'un défenseur. Dans la plus pure tradition allemande, Streich a préféré faire des changements offensifs alors qu'il perdait, au risque de se prendre une volée, plutôt que d'avoir des regrets. Et ça a marché...

📊 Battus après prolongations, les Sang et Or ont livré une difficile et longue bataille sur la pelouse du SC Fribourg, lors des barrages d'@EuropaLeague.#LeHouilleur ⛏ a déniché les statistiques marquantes de #SCFRCL 👇 #UEL — Racing Club de Lens (@RCLens) February 23, 2024

