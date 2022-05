RC Lens : l'entraîneur de l'AS Monaco est fan des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : pourquoi Haise fait aussi peu jouer Berg ?

Loué par les observateurs pour ses résultats et le jeu proposé depuis deux ans, Franck Haise s'est également attirer les félicitations de ses collègues. En l'occurrence le Belge Philippe Clément, entraîneur de l'AS Monaco, adversaire des Sang et Or samedi à Bollaert. En conférence de presse ce jeudi, l'ancien du Club Bruges a fait l'apologie du jeu artésien.

"Lens, c'est déjà un match compliqué, car ils ont gagné cinq de leurs sept derniers matches, avec deux nuls contre le Paris-SG (1-1) et Nantes (2-2). Ce match oppose deux des meilleures équipes en France, avec un style offensif, c'est vraiment intéressant pour les spectateurs. Ils ont beaucoup de joueurs avec des qualités offensives. Clauss a suivi une grande progression, également avec l'équipe nationale. Ils ont d'autres attaquants qui changent beaucoup, et ils ont tous marqué. C'est un grand final avec deux équipes qui veulent gagner et ne jouent pas seulement pour arrêter les autres, c'est bien pour le foot français."

Philippe Clement, entraîneur de Monaco : « C'est la première fois que nous n'avons rien à perdre » https://t.co/BFRrNfLlaU pic.twitter.com/MNTouJ5TmA — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 19, 2022

Pour résumer Adversaire du RC Lens samedi pour une place en Champions League, l'entraîneur de l'AS Monaco, Philippe Clément, a dit tout le bien qu'il pensait des Sang et Or, dont il apprécie le jeu ouvert et tourné vers l'offensive.

Raphaël Nouet

Rédacteur