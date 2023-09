RC Lens - Metz : l'entraîneur messin a été impressionné... mais pas par les Sang et Or !

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Rien ne va au RC Lens depuis le début de la saison. Après cinq journées, les Sang et Or ont déjà été battus à quatre reprises, dont hier soir par le promu messin (0-1). Les hommes de Franck Haise ont pourtant largement dominé les débats mais ils ont manqué de réalisme et se sont faits cueillir sur l'une des rares incursions lorraines. L'entraîneur du Racing a appelé tout le monde à faire le dos rond et à ne pas perdre confiance. Dans ces moments difficiles, il est bon de se raccrocher aux bonnes choses. Et les supporters lensois en sont assurément une.

"Une atmosphère superbe"

D'ailleurs, l'entraîneur messin a tenu à leur rendre hommage après le match : « Je ne peux pas passer à côté de cet énorme public sang et or qui arrive à amener une atmosphère superbe pour cette équipe. Chapeau à ce public », a indiqué Laszlo Bölöni, éphémère entraîneur du Racing en 2011 (21 matches). Le Roumain a conclu par une note optimiste pour Haise et ses joueurs : « Je ne crois pas qu'il faille s'inquiéter pour eux, vraiment je ne crois pas ! La Ligue des champions ? Lens joue contre Séville en Champions League la semaine prochaine, je vais penser à eux car j’aimerais qu’ils gagnent ».

Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24

De l'autre côté du terrain 🔄



S'il a déjà joué à plusieurs reprises à Bollaert-Delelis, Ruben Aguilar a foulé pour la première fois la pelouse sous les couleurs lensoises, face à Metz. ❤️💛#FierDEtreLensois #RCLFCM pic.twitter.com/ftWFG0XVrG — Racing Club de Lens (@RCLens) September 17, 2023

