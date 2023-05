RC Lens : l'entraîneur du Stade de Reims promet une surprise aux Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Après avoir repris la 2e place de Ligue 1 à l'OM samedi dernier dans un Bollaert en fusion, le RC Lens a désormais quatre matches pour s'assurer d'une qualification directe pour la Champions League. Ça commence vendredi soir avec la réception du Stade de Reims. Des Champenois qui se sont offerts le scalp du LOSC (1-0) samedi dernier grâce à une tactique inédite de leur entraîneur, Will Still, qui avait positionné son milieu de terrain en carré, avec deux joueurs positionnés devant deux autres. Une tactique inhabituelle que le Belge a justifié après la partie.

"C'est bien d'avoir des idées et j'en ai plein"

« Ce système ne porte pas de nom et il n'y a pas de chiffre qui peut vraiment le décrire ! On sait que Lille anime son jeu avec un carré très fort. Alors l'idée était de délaisser les deux flancs où étaient leurs latéraux, pour contrôler ces quatre joueurs (les deux défenseurs centraux José Fonte et Alexsandro ainsi que les deux milieux récupérateurs, Benjamin André et Angel Gomes), puis de profiter des espaces qui s'ouvrent, ce qu'on a pu faire pendant de longues séquences. C'est bien d'avoir des idées et j'en ai plein. Mais je dois surtout féliciter mes joueurs qui ont adhéré pleinement et couru comme des fous. » L'entraîneur révélation de cette deuxième partie de saison en Ligue 1 a donc "plein d'idées". Nul doute qu'il en aura une pour vendredi soir...

A lire. Will Still est vraiment intéressant. Mais il faut associer d’autres personnes et ne pas oublier le staff. Et notamment les analystes vidéos. Un rôle très important aujourd’hui dans un club… https://t.co/P8hXZ5BkVX — Herve Penot (@hpenot_lequipe) May 7, 2023

Raphaël Nouet

Rédacteur