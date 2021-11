RC Lens : l'ESTAC, Doucouré, Farinez… ce qu'il faut retenir de la conf' de Franck Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

L'ESTAC, un promu redoutable

"Troyes a une organisation avec une défense à 3 ou à 5, avec la capacité de vite se projeter. Elle est habile sur les transitions. Ils maîtrisent très bien ce qu'ils font et les derniers résultats doivent leur donner de plus en plus de confiance. Troyes a une organisation avec une défense à 3 ou à 5, avec la capacité de vite se projeter. Elle est habile sur les transitions. Ils maîtrisent très bien ce qu'ils font et les derniers résultats doivent leur donner de plus en plus de confiance."

Des absences notables

"Medina avait juste une petite tension musculaire, il a travaillé en indiv en début de semaine. IL a fait un bon test, concluant. Il fera la séance de demain et on prendra la décision finale, devrait pas y avoir de souci. Gana a repris. Leca sera suspendu. Machado a un souci au menisque, ça va nécessiter une opération. Ce sera 2 ou 3 mois."

Farinez titularisé en l'absence de Leca

"Wuilker Farinez a fait une semaine normale. Il a travaillé un peu plus derrière ce qui pourrait être la défense titulaire. Wuilker, il nous connait, on le connait, on a entièrement confiance."

Les progrès de Cheickh Doucouré

"Cheick Doucouré a progressé à tous les niveaux, dans les équilibres d'équipe, les sorties de balle, il continue de s'enrichir à la récupération. C'est une belle personne, toujours à l'écoute, très humble."

