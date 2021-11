RC Lens : l'explosion portugaise de Banza ne surprend pas un ancien des Sang et Or

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

Prêté par le RC Lens au club portugais de Famalicao, Simon Banza est en train de faire son trou à l'étranger. Auteur de 9 buts en 9 matches, l'attaquant formé à La Gaillette pourrait prochainement voir son option d'achat levé alors que plusieurs clubs de niveau supérieur (Braga, Vitoria Guimarães) s'intéressent à ses services.

Banza avait besoin de changer d'air pour exploser

Du côté de Lens, on n'est pas franchement surpris de voir l'ancien joker du Racing prendre son envol loin de l'Artois. Entraîneur adjoint d'Eric Sikora à Lens et attaquant comme Simon Banza, Daniel Moreira a dit tout le bien qu'il pensait de son ancien protégé dans les colonnes d'A Bola. Pour lui, Banza avait besoin d'un départ pouv avoir le déclic :

« J’ai travaillé avec lui pendant deux ans, il est très dévoué et à l’envie d’aller plus loin. Il marque beaucoup de buts, c’est un combattant et un gagneur qui avait besoin d’une étape comme celle-là. J’ai beaucoup travaillé avec lui et nous nous sommes beaucoup amusés. Il a toujours été un attaquant très technique, qui aime se démarquer ».