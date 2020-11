RC Lens : l'homme à l'origine de son retour, ses prérogatives… Sikora dit tout

Si les histoires d'amour finissent mal en général, celle unissant Eric Sikora au Racing Club de Lens méritait une autre fin qu'un simple renvoi au printemps 2018. L'ancien latéral, qui avait fait toute sa carrière de 1985 à 2004, connu l'âge d'or du RCL, avait été prié de laisser sa place à Philippe Montanier alors qu'il avait mené les Sang et Or au maintien. Ce samedi, le club a annoncé son retour au sein du centre de formation. Sikora a détaillé dans l'émission Lens Foot les contours de sa mission.

"C’est Eric Assadourian qui m’a proposé"

"C’est toujours sympa de revenir dans le club où tu as tout connu, où tu as été joueur et entraîneur. Forcément, c’est une joie de retrouver les terrains, même si je les avais déjà retrouvés au Pôle espoirs de Liévin aux côtés de Georges Tournay. C’est Eric Assadourian, le directeur du centre, qui m’a proposé. Le tout est d’être sur un terrain et faire ce qu’on aime. C’est de la formation et ça me convient très bien."

"Il y a des séances de sous-groupes avec des défenseurs et des attaquants, le mardi et le jeudi avec la National 2, les U19, les U17, les U16 et les U15. Je suis avec un coach, on fait travailler les défenseurs sur des thèmes différents les mardis matin. Les jeudis après-midi, on réunit les attaquants et les défenseurs et on travaille ce qu’on a établi le mardi sur l’aspect défensif. Je leur fais bénéficier de mon expérience de joueur, il faut leur faire comprendre que défendre est un art, un état d’esprit."