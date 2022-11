RC Lens : l'identité du meilleur Sang et Or de la première partie de saison surprend

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

La trêve internationale imposée par la Coupe du monde oblige les sites de supporters a organisé des best of et tout un tas de sondages afin de passer le temps. Le site Lensois.com s'est lancé dans l'élection du meilleur Sang et Or d'une première partie de saison historique ayant vu l'équipe dirigée par Franck Haise battre le record de points du Racing après 15 journées. Eh bien, alors qu'on aurait pu imaginer que Brice Samba, Florian Sotoca ou Seko Fofana se battraient pour la pole position, c'est le défenseur autrichien Kevin Danso qui arrive en tête. Et largement ! L'ancien joueur d'Augsbourg avait 45,89% des voies en ce dimanche après-midi. Il devançait Brice Samba (34,99%) et Florian Sotoca (13,58%). Sous le signe de la passion ❤️💛



Après un début de saison probant sur la pelouse et dans les travées de Bollaert, la seconde partie se voudra passionnante 🏟️



Raphaël Nouet

Rédacteur