RC Lens : l'incroyable annonce de Darmanin qui va gâcher la fête contre Séville

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Incroyable... Le média Brut vient de diffuser une interview de Gérald Darmanin dans laquelle le ministre de l'Intérieur annonce qu'il n'y aura pas de supporters du FC Séville mardi soir à Bollaert pour le match décisif contre le RC Lens en Champions League. Pour rappel, les Andalous se doivent de l'emporter pour ravir la 3e place du groupe aux Sang et Or et ainsi être reversés en Europa League. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS En Coupe d'Europe, c'est à l'UEFA de prendre ce genre de décisions... Cette annonce fait suite à plusieurs mesures prises par le gouvernement depuis la mort d'un ultra nantais lors du match face à Nice le week-end dernier. Et notamment l'interdiction de déplacement pour la plupart des grosses rencontres jusqu'à nouvel ordre. Mais pour ce qui concerne les compétitions européennes, c'est à l'UEFA et à elle seule d'interdire des déplacements, pas aux autorités locales. Gérald Darmanin a-t-il prévenu l'instance au préalable ou des tensions sont-elles sur le point de voir le jour ? Ils n'ont honte de rien, et ils s'entêtent dans leur raisonnement/politique absurde... https://t.co/qzjsdYBhl8 — Laurent Mazure (@Laurentmazure) December 10, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le ministre de l'Intérieur a annoncé ce soir qu'il interdisait la venue des supporters du FC Séville pour le match décisif contre le RC Lens mardi soir à Bollaert. Et ce alors que des Espagnols ont déjà réservé leur voyage...

Raphaël Nouet

Rédacteur