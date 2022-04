RC Lens : l'incroyable raison pour laquelle les supporters du FC Nantes sont interdits à Bollaert

Zapping But! Football Club RC LENS - INFO BUT ! Djaniny comme surprise du chef ?

Vous n'êtes pas prêts... Et pourtant, depuis le temps que les préfets français pondent des arrêtés pour empêcher les supporters adverses de se déplacer, on devrait avoir tout vu. Mais là, celui du Pas-de-Calais a fait très fort. Et en plus, il a pris de l'avance puisque cela concerne un match de la semaine prochaine, en l'occurrence Lens-Nantes. Deux clubs n'ayant a priori aucun antagonisme. Mais cela n'a pas empêché la réalisation d'un arrêté préfectoral. Le motif ?

Eh bien, ce jour-là, la police des environs sera mobilisée pour le festival de... cerfs-volants à Berck ! Un haut lieu du hooliganisme, il est vrai... Mais ce n'est pas tout ! Il y aura également le salon du manga à Noyelles-Godault et un vide-grenier à Liévin ! Autant de manifestations fleurant bon le danger et qui nécessite une présence massive des forces de police. Donc, pas de supporters nantais à Lens, alors qu'on l'a dit, il n'y a pas de rivalité entre les deux camps. Vous voyez, vous n'étiez prêts...

Chaque semaine, les préfets repoussent un peu plus loin les limites du ridicule. Donc, le @Prefet62 interdit le déplacement des supporters du FC Nantes à Lens. Motifs: rencontre de CERFS-VOLANTS et salon du MANGA ! Même le @le_gorafi n'oserait pas. pic.twitter.com/JiUaBRcnA3 — Olivier Laval (@olivierlaval27) April 19, 2022

Pour résumer Le préfet du Pas-de-Calais a publié un arrêté ce mardi pour interdire le déplacement du FC Nantes au stade Bollaert le samedi 30 avril. Ce n'est pas en raison d'une ancienne rivalité entre les deux factions de supporters. Ça plane beaucoup plus haut...

Raphaël Nouet

Rédacteur