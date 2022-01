RC Lens : l'incroyable stat du porte-bonheur Patrick Berg, l'OM est prévenu !

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

On imagine que quand les dirigeants du RC Lens ont commencé à superviser Patrick Berg, ils ont d'abord regardé ses qualités techniques, physiques et tactiques. Et qu'après, ils se sont demandé si le milieu de terrain norvégien pouvait s'adapter à un nouveau championnat, un nouveau pays. Peut-être ne savent-ils même pas qu''ils ont mis la main sur un véritable porte-bonheur avec l'ancien joueur de Blodo/Glimt.

Le compte Twitter MSV Foot révèle en effet que "Patrick Berg n’a plus perdu le moindre match en club depuis le 5 août dernier et la défaite du Bodo/Glimt en Conférence League contre Prishtina (2-1). L’international norvégien avait inscrit ce jour-là l’unique but de son équipe". Et mine de rien, c'est un sacré exploit car il y a eu 12 matches de championnat norvégien entre-temps (8 victoires, 4 nuls), 1 de Coupe nationale (1 victoire), 9 de d'Europa League Conférence (5 victoires, 4 nuls), 1 de Coupe de France (nul) et 2 de Ligue 1 (2 victoires). Soit un total de 25 matches sans défaite, série en cours. L'OM, prochain adversaire des Sang et Or, est prévu !

📊Patrick Berg n’a plus perdu le moindre match en club depuis le 5 août dernier et la défaite du Bodø Glimt en Conférence League contre Prishtina (2-1), l’international norvégien avait inscrit ce jour-là l’unique but de son équipe. pic.twitter.com/KYYk1XpELL — 𝗠𝗦𝗩 𝗙𝗼𝗼𝘁 (@MSVFoot) January 16, 2022