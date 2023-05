RC Lens : l'OGC Nice estime ses chances avec Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Dans son édition du jour, le journal L'Équipe a annoncé que Franck Haise (RC Lens), Régis Le Bris (Lorient), Thiago Motta (Bologne), Graham Potter (libre), Roberto De Zerbi (Brighton) et Karel Geraerts (Union Saint-Gilloise) seraient sur la short-list des dirigeants de l'OGC Nice pour remplacer Didier Digard cet été.

L'OGC Nice y croit pour Haise !

Concernant la piste menant à Franck Haise, qui fait des merveilles avec le club artésien depuis février 2020, l'état-major du Gym estimerait que la probabilité de faire venir le technicien français sur la Côte d'Azur ne serait pas nulle, malgré le fait que le RC Lens disputera la Ligue des Champions la saison prochaine.

Pour résumer Les dirigeants de l'OGC Nice, qui cherchent un remplaçant à Didier Digard, estimeraient que la probabilité de faire venir l'actuel entraîneur du RC Lens, Franck Haise, sur la Côte d'Azur ne serait pas nulle.

