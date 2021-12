RC Lens : l'OGC Nice, les problèmes défensifs, le derby… Haise a répondu à tout

Zapping But! Football Club RC Lens - La question de la semaine

Nice et sa force offensive

« Nice a beaucoup de qualité offensive, que ce soit collectivement ou au niveau individuel. C’est un club qui a de grandes ambitions et qui se donne les moyens. Il est notamment allé chercher le meilleur entraîneur français. Ils ont eu une période de moins bien, comme ça arrive à pas mal d’équipes. Ils ont leur philosophie, ils restent forts sur leurs principes, forts et soudés, comme nous. Je m’attends à un match très difficile mais j’attends surtout que mon équipe soit solide. »

Les problèmes défensifs

« Il y a deux choses. Ce qui dépend vraiment de nous. On n’a pas été performants sur certaines périodes, comme à Brest en première et comme à Nantes en deuxième. Pour performer sur le plan défensif, tout le monde doit être concentré, rigoureux. Toutes nos erreurs viennent d’un manque de concentration, de rigueur, d’application. Si on veut retrouver une continuité dans les résultats, il faut passer par là. Il y a cinq journées, on était la 5e défense ; aujourd’hui, on est la 13e, il faut être plus vigilant sur cet aspect-là. »

Un derby en Coupe

« C’est un beau tirage. La première chose, c’est qu’on va recevoir. On aura fort à faire car on connaît la valeur de Lille. C’est une bonne nouvelle car la qualité de notre adversaire va nous obliger à nous remettre tout de suite dans le bain. »

L’arrivée de Patrick Berg

« Berg va être à la reprise avec nous. On reprend le 29 au matin. Patrick a envie d’être avec nous, avec l’équipe. C’est un joueur très intelligent, qui est bon offensivement comme défensivement. Il est très complet. On le suit depuis longtemps et on est très heureux de le compter parmi nous. »

