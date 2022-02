RC Lens : l'OL, Kakuta, son avenir... Seko Fofana avait des choses à dire devant la presse

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Sa condition physique

« Ma cheville est un peu bloquée suite à une ancienne blessure, une fracture à l'Udinese. Il faut faire avec. J'ai quelques douleurs mais tout se passe bien. Il n'y a pas de problème pour le match à venir. Par rapport à l'année dernière, j'ai plus de réussite. Je suis calme, c'est également grâce à mes partenaires qui me mettent dans de bonnes conditions »

Le match contre Bordeaux

« La victoire face à Bordeaux nous fait énormément de bien. On a eu de la maitrise mais ils sont revenus à 3-2. On a réussi à s'imposer, nous sommes très contents. Le quiproquo du changement face à Bordeaux ? C'était prévu que je reste sur le terrain car j'avais eu une discussion avec le coach donc tout va bien avec le coach. Il a juste eu un moment de panique car je croyais que le changement était effectué »

Son entente avec Kakuta

« C'est un plaisir de jouer avec Gaël Kakuta. Il arrive à voir les choses avant tout le monde. Nous avons une complicité en dehors et sur le terrain »

Son avis sur l’OL

« Lyon vient de gagner 4 matches sur 5. C'est une équipe en confiance. Face à Nice, c'était une grande équipe. A nous de jouer comme on s'est fait. Lyon est favori »

Son avenir

« Rien n'est impossible. Il y a plein de paramètres, on ne maitrise pas tout. Je ne me pose pas cette question. Je suis très bien ici et je suis concentré sur la fin de saison ».