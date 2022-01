RC Lens : l'OM offre à Frankowski une première récompense

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

Recruté cet été par le RC Lens en provenance du Chicago Fire, Przemyslaw Frankowski est l'une des révélations de cette première partie de saison de Ligue 1. Arrivé pour être la doublure de Jonathan Clauss au poste de piston droit, le Polonais s’est rapidement imposé comme le titulaire indiscutable au poste de piston gauche.

Cette saison, Przemyslaw Frankowski a disputé les 19 matchs de championnat pour 4 passes décisives délivrées et 4 buts marqués dont un somptueux inscrit face à l'Olympique de Marseille (3-2), le 24 septembre dernier. Cette réalisation a d'ailleurs été élu plus beau but du RC Lens depuis le début de la saison par les supporters des Sang et Or.

Avec 6⃣2⃣,2⃣%, vous avez élu le but de Przemyslaw Frankowski comme #VotreButPréféré ! pic.twitter.com/QQWM67fZF4 — Racing Club de Lens (@RCLens) December 25, 2021