RC Lens : la bataille face au Covid-19 est loin d'être gagnée chez les Sang et Or

Cluster du moment en Ligue 1, le RC Lens vient de vivre deux reports coup sur coup (réception du FC Nantes et déplacement à l'OM vendredi) du fait du nombre important de cas de Covid-19 dans son effectif. Une fois que tout le monde sera guéri et opérationnel, les Sang et Or ne fanfaronneront pas pour autant fort de leur « immunité collective ». C'est en tout cas ce qu'a rappelé Florian Sotoca en vision conférence mercredi.

« C’est vrai que si on veut voir le côté positif de tout ça, on pourrait se dire que sur les semaines à venir, on sera plus tranquilles, mais avec ce virus, on ne sait pas bien ce qui peut arriver. C’est pour ça qu’une fois que ce sera passé, on ne va pas faire n’importe quoi pour autant. On continuera à respecter les gestes barrières. Mais c’est sûr qu’on se dit que pour la suite, on sera peut-être plus tranquilles. Le but est d’avoir le moins de cas possible malheureusement, ça nous a touchés de plein fouet et on voit que ça se propage aussi dans d’autres clubs », a glissé le buteur artésien dans des propos rapportés par Lensois.com.

Un message bien venu alors que la France se prépare à vivre à compter de vendredi un second confinement...