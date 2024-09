RC Lens : la charge frontale du président lensois contre Vincent Labrune

Le message s'est voulu clair. Et que Joseph Oughourlian, le président du RC Lens, se rassure : il est bien passé. Sur LinkedIN, il est ainsi revenu sur sa décision de retirer sa candidature au futur Conseil d'administration de la LFP. Et il ne s'est pas privé de remettre en cause certaines choses, à commencer par le mode de fonctionnement en interne et la présidence de Vincent Labrune.

"Le système de gouvernance actuelle me semble à bout de souffle"

"Alors qu’un simulacre d’élection se profile, j’ai pris la décision de retirer ma candidature au futur Conseil d’Administration de la LFP que j’avais eu l’honneur d’intégrer en novembre 2022. J’avoue être sidéré par les réactions de certains et à l’inverse par le manque de réaction du conseil d’administration. On nous dit qu’on ne pouvait pas faire mieux sur le montant des droits car il y aurait une crise mondiale des droits sportifs. En regardant les autres ligues j’ai du mal à le croire. En tout cas, je ne vois pas de baisses aussi importantes ailleurs. Tout serait la faute de Canal Plus qui s’acharnerait sur le foot français. Cette excuse a bon dos et ignore le traitement qu’on a fait subir à Canal dans un passé récent. On nous dit qu’on ne pouvait pas trouver d’accord avant fin juillet alors que depuis octobre 2023 et l’enchère avortée, on avait le temps de monter une alternative propre. Le prix de l’abonnement DAZN n’est pas un problème, c’est la piraterie… confondant causes et effets. On nous parle de sabrer dans les coûts de la LFP sans même parler des émoluments lunaires de ses dirigeants.(...) Si l’action de la Ligue a été probante à certains égards (le deal CVC), le système de gouvernance actuelle me semble à bout de souffle. Devant les contours politiques que prend cette élection présidentielle et par ricochet celle du CA, il est préférable, pour moi, de rester fidèle à mes convictions et à mes valeurs. (…) Le jour où la volonté politique de les adopter sera présente, on saura où me trouver, et j’ai prouvé quelle énergie je peux mettre au profit des causes que je soutiens. Mais en attendant ce moment, cette énergie sera plus utile au RC Lens."

C'est dit.