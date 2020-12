RC Lens : la crise Mediapro met la direction du club en branle

Le fiasco Mediapro a beau avoir été presque réglé, il reste un sacré gâchis pour le football français. La baisse des droits TV pour la période 2020-2024 va sans doute conduire les clubs de L1 à opérer des coupes franches dans leur grille salariale. Une prochaine discussion entre une délégation de présidents de clubs, Jean-Pierre Caillot (Reims), Jean-Michel Aulas (Lyon), Marc Keller (Strasbourg) et Loïc Féry (Lorient) et l’UNFP est ainsi évoquée avec insistance sur une possible baisse des salaires des joueurs.

« Des gens du club vont travailler avec notre direction pour trouver la meilleure des solutions »

Franck Haise a livré son ressenti sur cette situation compliquée et l’avoue sans détour : le RC Lens n’échappera pas à la règle et va travailler pour trouver une solution de pérennité. « Des gens vont travailler à la LFP, chez les présidents de club mais également au club avec notre direction pour trouver la meilleure des solutions afin que le football au RC Lens perdure longtemps », a glissé le coach du RC Lens à Lensois.com.