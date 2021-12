RC Lens : la direction a mis fin à une dérive inquiétante avant le PSG

Zapping But! Football Club RC Lens - La question de la semaine

Les mesures prises par la direction du RC Lens pour limiter les dérives dans ses tribunes n'ont pas plu aux groupes ultras. Après les incidents du derby, en septembre, elle a ainsi décidé de prononcer des interdictions commerciales à l'encontre de ceux qui avaient pénétré sur la pelouse de Bollaert. De même, les tifos devront être désormais soumis à approbation de sa part pour éviter les insultes comme face au LOSC. Bien d'autres points provoquent des tensions avec les supporters. Et ce n'est pas fini…

La Voix du Nord révèle ainsi que pour lutter contre le marché noir, 21 billets pour le match contre le PSG ont été purement et simplement annulés par le Racing et une cinquantaine de mises en demeure envoyées. Le quotidien régional explique qu'un lot de quatre places avait ainsi été mise à prix à 2000€ sur certains sites spécialisés. Mais la direction du RCL veille au grain et a décidé de ne plus rien laisser passer !