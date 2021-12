RC Lens : la direction a pris des mesures radicales avec 2 associations de supporters

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Cela fait désormais plus de trois mois que le derby entre Lens et Lille (1-0) a méchamment dérapé, entre tifo insultant, banderoles moqueuses et affrontements à la mi-temps. Mais les répercussions de ce match se font toujours ressentir chez les Sang et Or. En effet, la direction lensoise n'a pas du tout apprécié ce dérapage et mène depuis une guerre impitoyable contre les responsables afin que cela ne se reproduise plus. Quitte à prendre des sanctions radicales…

Ce mercredi, les Galiboys et Cap'tain Siko ont publié un communiqué commun pour expliquer que depuis le 21 novembre, elles n'avaient plus le droit de bâcher à Bollaert pour la bonne raison que le club ne les reconnaît plus comme associations officielles ! ​« Malheureusement, après 17 et 19 années de soutien en Tribune Marek, en déplacement ainsi que dans diverses actions extra sportives, sans aucun avertissement, nous faisons face à cette sanction, peut-on lire dans le communiqué. Malgré les demandes des associations, le RC Lens n’a pas souhaité donner une suite favorable pour un rendez-vous, ce que nous regrettons fortement. » Le Racing reste toutefois ouvert à de futures discussions. Mais il a montré depuis trois mois que désormais, il faudrait suivre ses recommandations sous peine de sanctions exemplaires !