RC Lens : la gifle à Paris a fait du grabuge avant Monaco, un départ s'accélère !

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Le PSG était trop fort pour le RC Lens, samedi au Parc des Princes (1-3). Franck Haise l’a reconnu après une rencontre à sens unique. « Il y avait trop d’écart entre les deux équipes, a-t-il admis en conférence de presse. On a été plutôt cohérents en première période. On ne s’est pas non plus créé beaucoup d’occasions. Il y a ce but qui vient et on s’est ouvert en deuxième mi-temps. Si on s’ouvre trop face à cette équipe, ça va trop vite. »

Frankowski absent à Monaco ?

Le coach du RC Lens ne s’est pas appesanti sur les pépins physiques de ses joueurs mais ceux-ci sont bien réels. À la pause, Haise a ainsi dû procéder à deux changements dans ses rangs : Salis Abdul Samed est touché à la cheville tandis que Przemyslaw Frankowski est aussi souffrant. « J’ai ressenti une gène à l’adducteur donc je me suis dit que je ne pouvais pas disputer la deuxième période, a-t-il fait savoir en zone mixte. Je ne sais pas si je pourrais jouer contre Monaco. On verra bien lundi après les examens si je suis apte. »

Par ailleurs, Foot Mercato affirme que le jeune milieu de terrain sénégalais Mamadou Camara (20 ans) va être prêté par le RC Lens à Nancy, sans option d'achat.

Le piston du #RCLens Przemyslaw Frankowski s'est exprimé sur la rencontre d'hier et sur sa blessure https://t.co/dvA4BphOsX — Lensois.com Live (@LensoisComLive) August 27, 2023

Podcast Men's Up Life