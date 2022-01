Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

C'était l'une des images du derby du Nord RC Lens – LOSC (2-2, 4-3 aux tab) en 16e de finale de Coupe de France : la présence des supporters tous regroupés, sans distanciation sociale, dans une seule tribune pour répondre à la jauge des 5000 supporters à Bollaert-Delelis. Une image qui a fait polémique car mettant en avant le non-sens des mesures prises face à la pandémie de Covid-19.

Les autorités prises de cours...

Initialement présent en bas de la tribune Marek mais déplacés en tribune Xercès, les Ultras ont profité des failles dans le protocole pour faire comme bon leur semble selon L'Equipe : « En accord avec la sous-préfecture de Lens, qui a validé ce choix en amont de la rencontre, le club sang et or a décidé de leur faire prendre un peu d'altitude, en Xercès, soit en tribune latérale haute. Les positionner derrière les buts, en tribune Delacourt ou Tranin, n'était pas envisageable car ces dernières qui n'étaient pas ouvertes ne sont pas équipées de dispositif anti-intrusion. Ces abonnés, comme à leur habitude, sont arrivés tardivement à leurs places respectives. Ils se sont immédiatement regroupés en un seul bloc comme ils en ont l'habitude. Le club et les autorités policières ont considéré qu'il était alors trop tard pour intervenir, à l'approche du coup d'envoi, par exemple pour demander au public présent de mieux respecter les distances sanitaires ».

Pour autant, ce couac sera le dernier avec le RC Lens à Bollaert puisque la LFP a depuis pris les choses en main et envoyé leur nouveau protocole sanitaire avant le match face au Stade Rennais ce samedi (21 heures). Match où le principe de distanciation stricte devra être respecté avec un mètre entre chaque spectateurs.