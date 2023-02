RC Lens : la meilleure nouvelle qui soit est tombée après Nice !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens a pioché et c’est assez rare pour le souligner. Après dix victoires consécutives à Bollaert cette saison, les Sang et Or ont chuté contre l’OGC Nice sur une réalisation de l’opportuniste Gaëtan Laborde (0-1). Si ce résultat a permis à l’OM de prendre ses aises à la deuxième place du classement de Ligue 1 et que plusieurs joueurs du RC Lens ont connu des pépins physiques plus ou moins préoccupants, Franck Haise a reçu une bonne nouvelle : l’engouement du public. Le match entre le RC Lens et l’OGC Nice occupe en effet la tête des affluences de cette 20e journée de L1 avec 37 437 spectateurs, devant Nantes-OM (34 125) et LOSC-Clermont (32 498). « Gros point positif de la soirée : l’ambiance ! Sûrement la meilleure de la saison », a même savoure le journaliste d’Actu Pas de Calais, Florian Brassart. 🏟️ Affluences 🇫🇷 de la semaine :



🥇37 437 Lens-Nice

🥈34 125 Nantes-Marseille

🥉32 498 Lille-Clermont

4️⃣30 837 Lyon-Brest

5️⃣26 176 Rennes-Strasbourg

6️⃣20 569 Bordeaux-LeHavre (L2)

7️⃣17 725 Toulouse-Troyes

8️⃣17 454 Montpellier-Paris

9️⃣11 442 Metz-Rodez (L2)

🔟10 746 Reims-Lorient pic.twitter.com/yp7VYsmuFx — Florian Zobenbiehler (@FloZobenbiehler) February 2, 2023

Bastien Aubert

Rédacteur

