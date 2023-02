RC Lens : la petite confidence d'Oughourlian sur l'avenir de Franck Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

A l'occasion d'une conférence de presse en Italie où il évoquait l'avenir de son investissement au club de Padoue (Série C), Joseph Oughourlian, l'actionnaire majoritaire du RC Lens, a évoqué sa gestion des entraîneurs... Et sa volonté de s'inscrire sur le long terme avec le technicien idoine comme c'est le cas au Racing avec Franck Haise. « Changer d’entraîneur est un signe fort, cela signifie que j’ai fait une erreur. A Lens, nous avons le même entraîneur depuis trois ans et je le garderais bien encore dix ans. C’est comme ça dans le football, c’est le moyen le plus simple de surmonter les crises, on ne peut pas changer toute l’équipe. Mais c’est une solution qui n’a pas beaucoup de sens.» Espérons pour Oughourlian qu'il aura la même réussite en Italie avec Vincenzo Torrente, nommé en décembre dernier pour tenter de remonter en Série B...

Haise à Lens jusqu'en 2033 ? A l'occasion d'un point presse en Italie du côté de son club de Padoue, Joseph Oughourlian en a profité pour glisser une confidence sur le RC Lens et l'avenir de son manager général Franck Haise. Un coach qu'il est prêt à prolonger pour dix ans !

Alexandre Corboz

Rédacteur

