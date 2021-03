RC Lens : la petite phrase évasive de Franck Haise sur son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Dimanche, à Angers, Franck Haise se mesurait avec son RC Lens à l'entraîneur du Big5 européen à la longévité la plus importante. En effet, avec plus de 400 matches au compteur depuis ses débuts en 2011, Stéphane Moulin jouit d'un crédit quasiment illimité dans le Maine-et-Loire. Un bilan qui force l'admiration du coach des Sang et Or.

« On verra bien par la suite »

« Ce qu’ils font avec son staff, que j’associe à cette réussite, c’est exceptionnel. Chapeau à Stéphane qui en est le chef d’orchestre », a lâché Franck Haise dans des propos rapportés par Lensois.com. S'imagine-t-il la même longévité dans l'Artois ? Pas forcément...

« Pour ce qui me concerne, un an et un jour, c’est déjà pas si mal dans le football. Je suis en fin de contrat en 2022, on verra bien par la suite », a-t-il ajouté. L'ancien coach de la réserve, nommé en février dernier à la place de Philippe Montanier, doit rencontrer ses dirigeants en fin de saison pour évoquer l'avenir. Une prolongation serait néanmoins dans les tuyaux.