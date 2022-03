RC Lens : la Préfecture prend une nouvelle mesure contre les supporters des Sang et Or à Metz

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

En déplacement à Metz ce dimanche, le RC Lens sera très limité dans son soutien populaire à Saint-Symphorien. En effet, jugeant le match à risques, la Préfecture de Moselle a posé de grosses balises autour du déplacement de supporters des Sang et Or.

Seulement 350 ont été autorisé à se rendre à Metz. Une décision qui a déjà causé le boycott massif des associations de supporters. Pour ne rien arranger, ceux qui feront quand même les 390 kilomètres entre les deux villes ne pourront pas le faire en dehors du déplacement encadré et organisé par le club.

Ce jeudi, un nouvel arrêté préfectoral a été publié interdisant « toute personne se prévalant de la qualité de supporter du RC Lens ou se comportant comme tel » de se promener dans la commune de Metz. Le retour à la normale, ce n'est visiblement pas partout et pour tout le monde !