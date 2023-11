RC Lens : la qualification pour les 8èmes de C1 plombée par une injustice ?

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

Hier, à l’issue de PSV Eindhoven – RC Lens (1-0), première défaite des Sang et Or cette saison en Ligue des Champions, Franck Haise se retenait de trop en dire sur l’arbitrage de l’allemand Daniel Siebert, particulièrement sévère avec les Français au moment de sortir des cartons.

Même Peter Bosz a été surpris par l’arbitrage contre Lens

« Concernant l’arbitrage, je vais juste retenir la statistique que l’on a fait 10 fautes et on récolte 8 jaunes et un rouge. L’adversaire en a fait 19 et a pris 2 jaunes. Certes, on a reçu 3 cartons jaunes pour contestation, c’est à nous d’être plus expérimentés, plus malicieux, plus vicieux être moins naïfs en tout cas. Cela n’enleve pas la stat. Il vaut mieux éviter d’être le petit poucet dans cette compétition », a lâché le coach artésien quand même Peter Bosz était surpris de la sévérité extrême de l’arbitre : « Je ne sais pas, je ne l’explique pas (…) C’est l’arbitre qui a sifflé et décidé de donner beaucoup de cartons ».

Guilavogui suspendu, trois cadres sous la menace avant Lens - Séville

Du côté des joueurs nordistes, on était aussi surpris. Jonathan Gradit s’est étonné que Luuk de Jong, le buteur du PSV soit passé entre les gouttes alors qu’il contestait chaque décision alors que Florian Sotoca a dénoncé le « 2 poids, 2 mesures » de ce match. En attendant, Morgan Guilavogui se retrouve privé de déplacement à Londres pour y affronter Arsenal après son exclusion et trois joueurs essentiels (Abdul Samed, Medina, Sotoca) sont désormais sous la menace de manquer le match potentiellement décisif face à Séville s’ils sont avertis à l’Emirates Stadium. Merci Monsieur Siebert …

