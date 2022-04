RC Lens : Lachor met en avant une lacune persistante des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : que penser de la première convocation de Clauss en équipe de France ?

Sur Lensois.com TV, Yoann Lachor a livré son point de vue sur les résultats assez décevants du RC Lens ces dernières semaines. Selon lui, les Sang et Or ont un problème défensif... « Derrière, peut-être qu'on n'est pas assez forts dans les duels pour gérer les espaces laissés par les pistons, a commenté l'ancien défenseur. C'est un système qui demande d'être très solide et on ne l'est peut-être pas suffisamment ces derniers matches. »

Alors que le #RCLens semble s’éloigner des places européennes, le coach lensois veut conserver la même envie dans le jeu.https://t.co/7wnp5drs79 — Lensois.com Live (@LensoisComLive) April 4, 2022

Laurent HESS

Rédacteur