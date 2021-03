RC Lens : Laurey (RC Strasbourg) bave devant un nouveau cador de L1

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le choc entre le RC Strasbourg et le RC Lens est alléchant sur le papier. Alors que le club alsacien doit reprendre sa marche en avant pour s’éloigner de la zone rouge, les Sang et Or veulent poursuivre leur percée dans le haut du tableau. Le moins que l’on puisse, c’est que Thierry Laurey a le plus grand respect pour son prochain adversaire, notamment pour le jeu qu’il propose depuis le début de la saison.

« Quand je regarde les matches de Lens, je ne devrais peut-être pas mais je me régale, a-t-il affirmé dans L’Alsace. C’est une équipe très dynamique qui prend beaucoup de risques tout en étant bien organisée. Je me suis aperçu vendredi qu’un joueur anticipait la perte de balle alors que l’adversaire avait le ballon. Je me suis dit ‘Mais il est fou lui’, en fait le ballon était attrapé et ils sont partis en contre. Je me suis dit : ‘C’est trop fort ça !’ »

« Seko Fofana a pris une envergure extraordinaire »

Au niveau individuel, le coach du RC Strasbourg est soufflé par la progression de Seko Fofana, qu’il semble désormais cataloguer parmi les cracks de Ligue 1. « C’est une équipe joueuse, solide et d’avenir aussi. Il y a quelques cadres mais beaucoup de jeunes joueurs qui croquent à pleines dents dans ce qu’on leur offre. C’est rafraichissant, a-t-il poursuivi. Depuis les matches que j’avais vu pour l’aller, Seko Fofana a pris une envergure extraordinaire. »