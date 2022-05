RC Lens : le beau message du club à Cahuzac après l'annonce de sa retraite

Zapping But! Football Club RC Lens : que penser de la première convocation de Clauss en équipe de France ?

Sur ses réseaux sociaux, le milieu de terrain du RC Lens, Yannick Cahuzac, a annoncé ce mardi qu'il prendrait sa retraite à l'issue de la saison. "J’ai toujours préféré les actes aux longs discours donc je vais faire court. Ce texte indiquera que le temps est venu pour moi de me retirer des terrains sans pour autant trop m’en éloigner dans le futur."

"Merci pour tout capitaine"

Après cette annonce, le club lensois a adressé un beau message sur ses réseaux sociaux à Yannick Cahuzac, qui aura porté les couleurs sang et or de 2019 à 2022. "Des valeurs, du cœur pour un authentique leader. Merci pour tout capitaine. Une pensée amicale pour le Gazélec Ajaccio, Toulouse et plus spécialement pour le SC Bastia."

Des valeurs, du cœur pour un authentique leader. Merci pour tout capitaine 🙏



Une pensée amicale pour le @gfc_ajaccio, le @ToulouseFC et plus spécialement pour le @SCBastia

🤝

#ViRingraziuCapitanu #SiFierDEtreLensois pic.twitter.com/052XN9eWq6 — Racing Club de Lens (@RCLens) May 10, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur