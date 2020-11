RC Lens : le bon début de saison de Florian Sotoca fait parler jusqu'en Espagne

A tout juste 30 ans, Florian Sotoca découvre réellement la Ligue 1 cette saison avec le RC Lens. Auteur de trois buts en huit apparitions dont un doublé face à Reims dimanche (4-4), le Narbonnais était l'homme du week-end chez les Sang et Or. L'attaquant a même eu droit à un portrait dans le prestigieux quotidien espagnol AS, fasciné par son profil atypique.

La belle histoire du vendeur de chaussures devenu pro

Ce qui plait chez Florian Sotoca, c'est son histoire compliquée. « Jusqu'en 2013, il trébuchait dans des divisions régionales du football français et, lorsque le football lui a donné une chance d'être professionnel, les blessures et la situation financière de sa famille l'ont obligé à prendre sa retraite. En fait, il a dû travailler aux côtés de son oncle dans un magasin de chaussures en 2015 pour joindre les deux bouts et avoir de quoi manger chaque jour », peut-on lire dans cette article.

Le média ibérique se permet notamment un petit parallèle avec l'attaquant catalan Enric Gallego (34 ans), longtemps pensionnaire des divisions inférieures ibériques (Ornella, Badalona, Extremadura) et qui s'est fait une place depuis un an et demi en Liga sous les couleurs de Huesca, Getafe et désormais Osasuna.