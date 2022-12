RC Lens : le bon, la brute et le truand des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Le Bilan :

2e de Ligue 1 (36 points)

Le Bon : Loïs Openda

Loïs Openda ? C’est la bonne trouvaille des dirigeants Lensois ! Recruté à Bruges pour une somme avoisinant des 10 millions d’euros, l’attaquant international belge a montré toute sa classe dans cette première partie de saison. Décisif à plusieurs reprises avec les Sang et Or, ses performances lui ont permis de participer à la Coupe du Monde 2022 avec les Diables Rouges. Avec 7 buts en 15 match dont un magnifique triplé face au TFC, à 22 ans, Loïs Openda a toute les qualités pour devenir un très grand.

La Brute : Seko Fofana

Buteur, passeur, leader, Seko Fofana c’est un diamant brut ! Le milieu de terrain franco-ivorien continue d’impressionner d’année en année. Après avoir prolongé l’aventure avec le RCL, le capitaine lensois a confirmé son statut de chouchou des Sang et Or. À 27 ans, l’international ivoirien est l’homme fort du début de saison fantastique de Lens. Actuellement 2e de Ligue 1, Seko Fofana va pousser en 2023 pour tenter d’amener les Sang et Or en Ligue des Champions… Un joueur tout simplement fantastique !

Le Truand : Adam Buksa

C’est l’histoire d’un rendez-vous manqué ! Arrivé cet été de MLS et des New England Revolution pour la somme de 6 millions d’euros, Adam Buksa n’a pas confirmé les attentes des dirigeants et des supporteurs lensois. L’international polonais n’a réalisé que 4 matchs sous les couleurs Sang et Or. Forfait pour la Coupe du Monde au Qatar, il est actuellement blessé à la cheville et donc indisponible pour quelques temps… Pour l’instant, Adam Buksa, c’est un flop !