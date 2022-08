RC Lens : le chouchou de Pierre Ménès a encore frappé très fort

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Cabot serait-il une bonne pioche pour remplacer Clauss ?

On ne sait pas si Seko Fofana sera encore un joueur de Ligue 1 au 2 septembre mais l’idée de perdre un tel talent pourrait donner des regrets. Et pas qu’au RC Lens. Auteur d’une sortie de très grande classe à Monaco, avec notamment un but et une présence dans L’équipe type à la clé, le capitaine des Sang et Or a été encensé par Pierre Ménès.

« Il y a eu une formidable victoire d’une formidable équipe lensois qui a dominé de la tête et des épaules d’une équipe monégasque totalement hors-jeu, a-t-il affirmé sur Twitter. La faiblesse défensive de l’ASM est très problématique. En face, on a vu une équipe de Lens tellement plus impliquée et efficace sous la houlette d’un Seko Fofana formidable. Je ne sais pas s’il a envie de partie mais, en tout cas, ça ne s’est pas vu ! »

Ce n’est pas la première fois que Ménès applaudit les prestations de Fofana. La saison dernière, il n’avait ainsi pas hésité à qualifier le milieu de terrain ivoirien du RC Lens de meilleur joueur de Ligue 1.