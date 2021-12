RC Lens : le club annonce une prolongation en mode Koh-Lanta !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

A son avantage depuis son arrivée au RC Lens, Florian Sotoca est récompensé de ses prestations : ce lundi, les Sang et Or annoncent sa prolongation jusqu'en 2024. « Florian, vous êtes un guerrier de la tribu artésienne. Les dirigeants du Racing ont décidé de vous prolonger et leur sentence est irrévocable ! », indique le club pour lancer une vidéo qui s'inspire de Koh-Lanta, où l'ancien grenoblois est mis en avant pour ses qualités de combattant.

« Florian est un des symboles du renouveau du club », se réjouit Arnaud Pouille. « Il est toujours aussi important sur et en dehors du terrain», commente quant à lui Florent Ghisolfi. A 31 ans, Sotoca compile 3 buts et 3 passes décisives cette saison avec le RCL.

