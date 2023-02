RC Lens : le club dénonce l'arbitrage à Brest et passe à la vitesse supérieure

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

On vous le disait sur notre site ce matin : les joueurs et dirigeants du RC Lens ne digèrent toujours pas les erreurs d'arbitrage lors de leur déplacement à Brest, hier dimanche. En cause, selon eux, un penalty non sifflé en leur faveur, une main sur le but du Stade Brestois et l'absence de carton pour Lees Melou après un tacle jugé dangereux.

Plus rare, et c'est à souligner, le club a décidé de ne pas en rester là. Et a ainsi publié, non sans humour dans les propos qui l'accompagnent, une vidéo sur ses propres réseaux sociaux en accumulant les images à charge et en regrettant la non-utilisation du VAR.