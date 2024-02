RC Lens : le coach de Fribourg donne une bonne et une mauvaise nouvelle à Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : peut-on croire en un retour de Seko Fofana ?

Présent ce mercredi en conférence de presse à la veille du 16e de finale retour de la Ligue Europa entre Fribourg et le RC Lens, le coach du club allemand, Christian Streich, a annoncé que Matthias Ginter pourrait faire son retour de blessure lors de cette rencontre et que Yannik Keitel, souffrant du dos, devrait être forfait. "Matthias Ginter s'est entraîné avec l'équipe. Il sera peut-être sur le banc demain (jeudi). Yannik Keitel a eu des problèmes de dos. Il est peu probable qu'il joue."

"Si on veut se qualifier, on devra montrer qu’on est prêt à souffrir jusqu’au bout"

Christian Streich s'est ensuite exprimé sur les Sang et Or et a dévoilé les ingrédients que ses joueurs devront mettre pour battre le vice-champion de France en titre. "Le RC Lens va pouvoir compter sur Facundo Medina. Il n’était pas présent à l’aller mais c’est un super défenseur. Par contre, Kevin Danso lui, sera suspendu. On va jouer contre une équipe très forte, avec beaucoup de vitesse et de tempo dans son jeu. Elle reste sur pas mal de succès récents. Nous, si on veut se qualifier, on devra montrer qu’on est prêt à souffrir jusqu’au bout, à tout donner. Si on parvient à garder notre calme quand on a le ballon, je pense qu’on a une chance. J’espère qu’on sera capable de mettre tous les ingrédients demain pour y parvenir."

