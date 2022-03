RC Lens : le constat sans concession de Franck Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : quel bilan tirer du mercato hivernal des Sang et Or ?

On vous le disait plus tôt dans la journée, le RC Lens a offert une très faible prestation sur la pelouse du FC Metz dans la journée. Un 0-0 dénué d'occasions franches pour les Sang et Or et pas un seul tir cadré.

L'entraîneur du RCL, Franck Haise, a exprimé ses regrets, et sa lucidité, au terme des 90 minutes. "On ne mérite pas plus qu’un point. Au niveau des occasions, c’est assez équitable même si Metz a la plus franche sur coup de pied arrêté en seconde mi-temps. On ne méritait pas plus. Ce n’est pas la même chose que la semaine dernière face à Brest où on s’est procuré de nombreuses occasions et où on a tiré beaucoup de buts. Ce soir, on a manqué beaucoup de choses, peu de justesse technique face à un bloc difficile à bouger dans nos attaques placées.

J’espérais qu’en seconde période, on pouvait trouver cela, mais au contraire, ce fut pire. Il y a trop peu de qualités dans les 25 derniers mètres pour faire plus aujourd’hui. Je ne me donne pas d’objectifs de points, mais on n’a pas de limites. Aujourd’hui, la prestation a de bons côtés car on n’a pas pris de buts avec une bonne défense centrale. Aujourd’hui, nous sommes à notre place."