RC Lens : le Covid gagne du terrain, menace sur le match à Brest ?

Un nouveau cluster est né au RC Lens. Jonathan Gradit (28 ans) est à son tour positif au coronavirus, après un test passé lundi. Depuis le jeudi 8 avril, il s'agit du sixième joueur de l'effectif de Franck Haise touché par le Covid-19, après Loïc Badé, Facundo Medina, Seko Fofana, Tony Mauricio et Ignatius Ganago.

Ces cinq joueurs étaient forfaits dimanche pour la réception de Lorient (4-1). Gradit, lui était titulaire et avait disputé l'intégralité de la rencontre. Le prochain match de Lens, dimanche à Brest (15 heures), n'est pour l'instant pas menacé, puisqu'il faut plus de dix cas positifs au sein d'un même effectif pour le report d'une rencontre.

Nouvelle batterie de tests programmée mercredi à Lens

Le RC Lens a d'ores et déjà planifié de nouveaux test ce mercredi. Bonne nouvelle apportée par France Bleu : les autres joueurs sont tous négatifs.