RC Lens : le derby a révélé un mal profond pour lequel Haise est impuissant

Deux jours après, le grand derby du Nord remporté par le LOSC (3-0) à Bollaert continue de faire parler. Et de faire pester du côté du RC Lens. Joueurs comme supporters regrettent le pénalty sifflé très tôt par Clément Turpin, qui aurait influé sur la suite des opérations, conduisant à une grande nervosité des Sang et Or, réduits à dix après l'expulsion de Clément Michelin. Mais pour La Voix du Nord, le mal est sans doute plus profond…

MIchelin déjà expulsé à l'aller…

Le quotidien régional rappelle ainsi que plus les matches sont chauds, plus les Artésiens craquent facilement depuis plusieurs saisons. L’exemple de Jean-Louis Leca, expulsé contre Troyes lors des play-offs de la montée en 2019, en est l’exemple le plus flagrant. L’expérimenté gardien avait laissé Jérémy Vachoux disputer les barrages face à Dijon (1-1 ; 1-3) et son jeune coéquipier avait craqué…

La Voix du Nord rappelle aussi qu’un autre derby, face à Valenciennes celui-là, avait vu les Lensois réduits à neuf dès la mi-temps. Ou que Clément Michelin avait aussi été expulsé lors du match aller contre le LOSC (0-4) cette saison. Plus la pression est grande, plus les Sang et Or perdent leurs nerfs, n’en déplaise à Franck Haise, qui a réfuté cette théorie. Les faits, pourtant, sont là…